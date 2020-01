Maurice: le temps restera potentiellement instable malgré une amélioration en cours de matinée

Le 05/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 194

Animation récente( 05h). Cliquez pour animer.

Des pluies modérées touchent le Nord et le Nord-Est tôt ce matin.

➡️ Des averses modérées et très localement soutenues affectent Maurice depuis environ 1 heure ce matin.Elles ont d'abord touché le Nord-Ouest et se décalent en ce moment sur le Nord et le Nord-Est.Ailleurs les pluies sont plus modestes.➡️ A 4heures ce matinrelevait 16.0mm en 3 heures à Albion. Des valeurs probablement plus élevées seront rapportées à 7heures pour certaines stations du Nord et du Nord-Est.➡️ Avant la fin de la matinée les averses deviendront moins fréquentes et des périodes de calme seront observées. Le beau temps ne sera cependant pas de retour et un risque pluvio-orageux persiste pour la nuit prochaine sans qu'il ne soit possible à l'heure actuelle d'être plus précis.sont généralement faibles mais des accélérations sous les averses sont possibles.s'agite sous les averses.La température du lagon est voisine de 28°.sont maintenues à un niveau inférieur aux normales par le temps pluvieux.➡️08h57 et 23h01.16h15 et demain 03h56. Source: MMS/Vacoas ➡️05h35 le 05 --18h54 le 05🧳 La pression atmosphérique à 04h00 à Plaisance :