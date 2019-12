Maurice: mardi/20h30: attention aux averses orageuses possibles ce soir

Le 31/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 494

Animation satellite qui montre la formation soudaine de nuages actifs à proximité de Maurice. Cliquez pour animer.

➡️ A l'arrière dedes nuages actifs peuvent se former rapidement à proximité des côtes et déverser de bonnes précipitations orageuses localement ces prochaines heures comme le montrent l'animation satellite et la photo satellite colorisée.➡️ Prudence donc.