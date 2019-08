Mauritius Telecom finance Inside News et ses propos diffamatoires

Le 30/08/2019 | Par E. Moris | Lu 153

Sale temps pour les journalistes en ce moment. Quand ils ne sont pas convoqués aux Casernes central sous le régime au pouvoir, les attaques viennent des "con-frères" qui mènent des campagnes de propagande en passant les plats de la Kwisin.Ils sont nombreux à faire les frais d'une campagne orchestrée et cautionnée par Sunil Gohin, le directeur de Cyberspot Ltd. Société qui a décrochée, sans appel d’offres, le plus gros contrat de câblage auprès de Mauritius Télécom.