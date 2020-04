Mauvais rêve ?

Le 10/04/2020 | Par Michel Roullot

Mauvais rêve, scénario de film catastrophe, politique-fiction ?



Parfois je me réveille en me demandant si ce que je viens de rêver est la réalité...Ou est-ce que la réalité que je vis est un mauvais rêve ? je ne sais plus .



Messages d’urgence sanitaire en boucle sur les écrans de télé ; décompte journalier des victimes ; images terribles de cercueils dont on ne sait plus que faire…



Vent de panique dans les hôpitaux dont les urgences déjà saturées débordent de malades atteints d’un virus inconnu qui se propage à grande vitesse, entraînant des centaines, des milliers de morts. On ne sait plus…



Les médecins et infirmier.e.s qui avaient déjà sonné l’alarme il y a quelques mois n’ont pas assez de salles équipées, de lits, d’appareils respiratoires, de produits pharmaceutiques, de tests, de gants, de masques, etc…n’en peuvent plus et crient leur désespoir et leur colère.



Les rues et avenues sont désertes ; et là où on entendait le brouhaha des véhicules et klaxons, on entend plus que le chant des oiseaux.



Les cours d’école et les aires de jeux ne résonnent plus des cris d’enfants et ne s’animent plus de leurs mouvements incessants.



Les marchés forains si animés habituellement qui regorgent de fruits, de légumes et de poissons frais sont interdits ou quasi déserts, laissant sur le carreau beaucoup de petits producteurs locaux et de pêcheurs.



Seuls des patrouilles à terre troublent la quiètude des villes et quelques hélicoptères et drones de surveillance sillonnent parfois le ciel pour faire respecter le confinement.



Confinement, distanciation, dérogation, interdictions, etc… : état d’urgence.



Non ; je n’ai pas fait un mauvais rêve…