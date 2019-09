Maylan en tournée à La Réunion : "C’est une énergie dont j’ai besoin"

Le 21/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 495

L’artiste aux multiples facettes est de retour sur son île à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Sans Complexe". Un retour aux sources essentiel pour le chanteur, qui se produit désormais aux quatre coins du monde.

"Les premiers sons qui m’ont permis d’être propulsé sont des sons que j’ai produits à La Réunion, donc revenir pour cet album, c’est comme un élan en plus", nous confie Maylan, à peine sorti de l’avion.



La proximité avec son public réunionnais lui est également très chère : "Ici il n’y a pas la même distance qu’en métropole. Les gens qui écoutent ma musique, je les croise dans la rue, quand je prends le bus, ils ont grandi avec mes sons. Franchement, mi aime à zot !"



Durant sa tournée, le public aura l’occasion de réentendre leurs morceaux préférés mais surtout de découvrir les nouveaux tracks de son dernier album, que Maylan a entièrement produit.

Retrouvez Maylan en concert durant le Sans Complexe Run Tour 2019 :

21 septembre : "Mon ti Piton" Piton Saint-Leu

26 septembre : Namasté Sain-Leu

27 septembre : DK Bar Saint-Paul

11 octobre : "Sound Connexion #11" Petit Stade de l’est

"Il y aura beaucoup plus de chant et de mélodies, beaucoup plus de morceaux calmes, que j’ai moins l’occasion de faire lors de mes prestations en boîte de nuit", explique le chanteur.Pour ce qui est de la suite, Maylan a déjà plusieurs dizaines de morceaux sous le coude, mais l’artiste très productif préfère prendre son temps pour les sortir et promet de nombreuses nouveautés pour l’année prochaine : "Attendez-vous à beaucoup de connexions avec des artistes extérieurs, qu’ils viennent de Jamaïque, de Miami, de Munich, ou d’Amsterdam etc. Les projets seront variés mais à chaque fois dédiés à un seul style musical."