Mayotte : L'Etat développe une campagne sur la contraception

Le 12/07/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 89

L’Agence régionale de santé va déployer un programme d’actions en faveur d’une meilleure information sur les moyens de contraception à Mayotte. Le département connaît un taux de natalité trois fois supérieur à celui de la métropole avec 38 naissances pour 1000 habitants.

L’Agence régionale de santé océan Indien a dévoilé au mois de juin son plan programmatique pour les territoires de Mayotte et de La Réunion. Dans le 101ème département, l'État compte mettre l'accent sur une plus large information concernant la contraception. L'enjeu est "majeur" selon l'Etat puisque le développement démographique soutenu "rend complexe le développement et l’adaptation de ce département dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’économie, l’emploi, le logement, etc.", explique l'Agence de santé.



"Un enjeu majeur"



"L’accès à la contraception est un enjeu majeur dans le département de Mayotte", écrit l'ARS. Il s’inscrit dans la Stratégie Santé Outre-Mer, en particulier la feuille de route Océan Indien Mayotte-La Réunion du 26 mai 2016. En septembre 2017, 256.518 personnes vivent à Mayotte, soit 43900 habitants de plus qu’en 2012. Ainsi, sur les cinq dernières années, la population mahoraise continue de progresser, et plus rapidement qu’avant.



Selon l’INSEE en 2017, il y a 65.821 femmes en âge de procréer à Mayotte et cette même année, plus de 9600 naissances ont été enregistrées au centre hospitalier de Mayotte, soit une augmentation de 32% par rapport à 2014.



Parallèlement, en 2016, plus de 1350 interruptions volontaires de grossesse sont recensées sur le territoire, avec un taux de 26,4 IVG/1000 femmes âgées de 15-49 ans, soit le plus fort taux observé parmi les départements français y compris départements d’outre-mer.



Actuellement, le département de Mayotte dispose de plus d’une cinquantaine de structures permettant la prescription et la délivrance de la contraception. Toutefois, les consultations sont saturées, l’attente longue et parfois sans certitude de prise en charge. Concernant la délivrance des contraceptifs, il peut être noté une absence de délivrance des contraceptifs sur place dans la dizaine de centres de consultations du CHM, relate l'ARS dans son plan d'actions dont les mesures ont été présentées le 12 juin.



Le développement démographique complexifie la réponse publique dans les autres domaines



L'Agence ajoute que "cette dynamique de population rend complexe le développement et l’adaptation de ce département dans des domaines tels que la santé, l’éducation, l’économie, l’emploi, le logement, etc. Une meilleure maîtrise de la fécondité apparaît essentielle mais la planification familiale à Mayotte se heurte probablement à des motifs socioethno-démographiques, aux conditions de vie précaires d’une large part de la population ainsi qu’à des difficultés d’accès aux structures spécialisées et notamment en lien avec la faiblesse des ressources humaines médicales."