Mayotte: Le volcan sous-marin provient de la poche magmatique la plus vaste et la plus profonde jamais enregistrée

Le 09/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1188





Le nouveau volcan est situé à une profondeur de 3.500 mètres et à une cinquantaine de kilomètres à l'est de l'île, et connait une croissance très rapide. Il a déjà atteint une hauteur de 800 m depuis sa naissance et fait environ 4 kilomètres de large. Le volcan sous-marin découvert au large de Mayotte après une série de séismes n'en finit plus de livrer ses secrets...Dans une étude menée par le centre de recherches allemand, le GeoForschungsZentrum, et publiée dans Nature Geoscience , on apprend que ce nouveau volcan proviendrait de la poche magmatique la plus profonde et la plus vaste jamais identifiée sur la planète.Le nouveau volcan est situé à une profondeur de 3.500 mètres et à une cinquantaine de kilomètres à l'est de l'île, et connait une croissance très rapide. Il a déjà atteint une hauteur de 800 m depuis sa naissance et fait environ 4 kilomètres de large.