Mayotte : Les demandeurs d'asile d'origine congolaise manifestent après un suicide

Le 01/08/2019 | Par Zinfos974 | Lu 153

Un ressortissant congolais s’est suicidé à Mayotte. Une manifestation a révélé l’ampleur du malaise.

Le département de Mayotte n’est pas seulement confronté à l’immigration des îles voisines des Comores. La manifestation, ce mardi, de Congolais, met en lumière cette immigration en provenance de continent africain.



Des Congolais demandeurs d’asile ont manifesté ce mardi devant les locaux de l’association Solidarité Mayotte. L’association offre un accompagnement aux demandeurs d’asile. La cinquantaine de manifestants entendaient exposer leur exaspération devant le traitement dont ils feraient l’objet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).



Il y a une semaine, Dany Lufundula, jeune mécanicien congolais de 24 ans, s’est suicidé. Il déprimait suite à un rejet de sa demande d’asile. "Un jour Dany est rentré chez un ami, il a enlevé sa ceinture et il s’est pendu", affirment ses amis au micro de Mayotte La 1ère.



"On est tous des morts-vivants ici"



"Il vient de perdre sa vie de façon tragique. Pourquoi je dis tragique, car c’est déplorable de voir qu’il a fui peut-être des circonstances qui pouvaient lui donner la mort dans son pays, arriver dans un pays qui pouvait lui donner la vie, et trouver la mort à Mayotte", affirme sa soeur.



"On attend pendant des mois d’avoir une réponse de la préfecture pour pouvoir faire les papiers. On les relance sans cesse mais il n’y a pas de réponse. En attendant, on est tous des morts-vivants ici. Je commence à perdre mes amis. Dany n’est pas le premier à avoir tenté de se suicider. Mais on n’a pas pu le rattraper à temps", raconte un autre manifestant.



Ces demandeurs d’asile d’origine congolaise sont arrivés clandestinement à Mayotte après avoir transité par les Comores.