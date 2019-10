Mayotte: Les pompiers refusent d'assurer la sécurité de l'avion du président

Le 21/10/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 2851

Attendu demain à Mayotte, Emmanuel Macron va-t-il pouvoir atterrir sur le 101e département français ? Les sapeurs-pompiers de la section aéroportuaire de l'île ont alerté le préfet de l'archipel, via un communiqué du Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels, pour lui faire savoir qu'ils refusaient d'assurer la sécurité incendie de l'avion du président de la République.



Les sapeurs pompiers de Mayotte se disent "solidaires" de leurs "collègues de la Métropole et des DOM-TOM", qui "ont été victimes de jets de bombes lacrymogènes et balles venant de lanceurs de balles de défense" lors de la manifestation des pompiers, le 15 octobre dernier. Lors de cette mobilisation, les forces de l'ordre avaient usé de canons à eau et de gaz lacrymogènes à l'encontre des sapeurs-pompiers.



Le Syndicat National des Sapeurs-Pompiers Professionnels indique notamment : "La sécurité adéquate pour l'aéronef de Monsieur le président de la République ne sera pas assurée une heure avant l'atterrissage jusqu'à quinze minutes après l'arrêt complet des moteurs et que leur activité à l'aéroport reprendra ensuite au complet (...) Nous attirons votre attention sur le fait que les forces de l'ordre peuvent faire le travail du PPA (Prévention du Péril Animalier) en lançant des capsules de lacrymogènes sur les oiseaux ( espèces protégées) afin qu'ils s'éloignent de la piste d'atterrissage, mais aussi qu'ils assurent la sécurité au cas où".