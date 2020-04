Mayotte: Plus de pétrole pour les habitants de Petite-Terre

Le 13/04/2020 | Par Nicolas Payet

Comment les habitants vont-ils faire pour cuisiner ? À Dzaoudzi, la station-service Total de Petite-Terre a été fermée partiellement. Le pétrole n’est plus vendu mais les automobilistes et les deux roues peuvent continuer à s’approvisionner normalement, rapporte les Nouvelles de Mayotte. Une mesure qui fait suite à la trop forte affluence et au manque de discipline pour faire respecter les gestes barrières.



Pour rappel, le maire Saïd Omar Oili avait poussé un coup de gueule pour que la station accepte à nouveau le paiement en espèce. Devant le grand nombre de clients venus s'approvisionner en pétrole avec leurs jerricans, Saïd Omar Oili a finalement demandé la fermeture de la station-service.



"Je ne veux pas être responsable de la propagation du virus. Les gens ne respectent rien donc j’ai demandé la fermeture de la station" a justifié le maire.



Le pétrole lampant est très vendu à Mayotte. Il sert principalement à alimenter des réchauds pour la cuisine, mais aussi pour alimenter des lampes, pour l'éclairage.



La fermeture partielle de la station Total risque de poser de graves problèmes sur Petite-Terre car c'est la seule station de l'ile. Et le nombre de barges a été divisé par deux en journée et totalement interrompu la nuit.