Mayotte: Un policier tue par balle un jeune, des émeutes éclatent au village de Kaweni

Le 24/02/2020 | Par Bérénice Alaterre | Lu 1541

Hier soir, le village de Kaweni s'est embrasé: des émeutes ont fait suite au décès d'un jeune homme, tué par balle par un policier. Des barrages ont été érigés en début de soirée, des voitures ont été caillassées, et deux magasins ont été pillés. Les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation vers 23h, à l'aide de véhicules blindés, mais des foyers de tensions ont perduré cette nuit.



Les circonstances du drame sont pour l'heure assez floues, une altercation aurait eu lieu vers midi entre plusieurs jeunes hommes, les policiers, appelés sur place, n'auraient pas réussi à calmer la situation. Un des jeunes hommes aurait matraqué un adversaire, et, face à son refus d'obtempérer, un policier aurait fait feu. Le jeune homme âgé d'une trentaine d'années, grièvement blessé, a été rapidement pris en charge par les secours, mais en fin de journée, la nouvelle de son décès a embrasé le village.



Le policier tireur a été placé en garde à vue, le parquet de Mamoudzou a ouvert une enquête, confiée à la section de recherche de Pamandzi. Un syndicat de police affirme qu'il a tiré en état de légitime défense et réagi de manière proportionnée.