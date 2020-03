Mayotte: Une centaine de passagers coincés à Paris après la fermeture de l'aéroport

Le 28/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2517

Suite à la fermeture de l’aéroport de Dzaouzi , le vol Air Austral prévu ce soir au départ de Paris est annulé.Une centaine de passagers devaient s’envoler cette nuit à destination de l'Île aux Parfums selon nos confrères de Les Nouvelles De Mayotte. Aucune alternative n’est pour l’instant envisagée tant que l’aérogare restera fermée.Lorsque cela est possible Air Austral recommande vivement à sa clientèle "de procéder au report de son voyage bénéficiant des mesures commerciales largement assouplies qu’elle a pu mettre en place". Elle précise : "Tous les passagers concernés par ces annulations imposées ne pourront être transportés. Ils se verront proposer par Air Austral une mise en avoir automatique d’une valeur équivalente à la valeur initiale de leur billet et remboursable au bout de 1 an en cas de non utilisation."