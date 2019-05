Mayotte : Une pétition contre le "racket" d’Air Austral

Depuis le mois de février, Corsair ne dessert plus la liaison Mayotte - Réunion, laissant Air Austral en situation de monopole sur la ligne. En l’absence de concurrence, les prix des billets d’avion ont flambé et peuvent dépasser les 700 euros pour seulement deux heures de vol. Une pétition en ligne a été lancée pour tenter d’obtenir une baisse des tarifs, plus de 4000 personnes l’ont déjà signée.