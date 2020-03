Mayotte enregistre de nouveaux cas de Covid-19

2. chikun le 30/03/2020 14:46



Là-bas aussi on parle de "comorbidités" de "facteurs de comorbidités" pour désigner l'ensemble des maladies ou problèmes de santé qui vont impacter la prise en charge, l'évolution, les complications et la tolérance aux traitements de la maladie initiale d'une personne. Plus on vieillit, plus la sévérité des comorbidités augmente puisqu'on accumule davantage de pathologies chroniques, auxquelles s'ajoutent ponctuellement des pathologies aiguës, avec l'âge.