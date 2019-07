"Mayotte est française" réaffirme Emmanuel Macron

Le 23/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 538

C’est lors d’une visite du président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, ce lundi que le président de la République a réaffirmé que l’île aux parfums est bien Française. Le département est pourtant revendiqué par la république des Comores, et les nations unies ont plusieurs fois condamné Paris à ce sujet.



"La population s'est clairement exprimée à plusieurs reprises sur ce point et la France respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" a indiqué Emmanuel Macron.



"Il a dit que Mayotte est française, mais pour nous, Mayotte est Comorienne" a répondu Azali Assoumani.



Mais malgré ce désaccord persistant, un partenariat a été signé entre les deux présidents qui devrait permettre de "trouver une solution équitable qui va dans le sens des deux pays" a expliqué Azzali Assouamani.



Emmanuel Macron a ainsi annoncé une enveloppe de 150 millions d’euros sur trois ans, destinée à soutenir le développement des Comores et notamment la mise en place d’un cadre pour une circulation maîtrisée des personnes entre les Comores et Mayotte.