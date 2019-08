Mayotte s'enfonce d'un coté, le volcan sous-marin grossit de l'autre

" Ainsi, depuis le début de l'essaim de séismes, "Mtsangamouji s’est enfoncé de 6 cm, Bandrelé de 10 cm et Petite-Terre de 12 cm. Le mouvement de subsidence n’est pas uniforme. L’est de l’île s’enfonce donc pour sa part deux fois plus vite que l’ouest," indique France Mayotte Matin.



D'après la note d'analyse du chercheur au CNRS, seuls les modèles faisant l’hypothèse de vidage d’un réservoir magmatique reproduiraient bien ces observations. La chambre magmatique devrait être située à 50 km à l’est de Petite-Terre, à une profondeur de 30 km environ.



"Si l’éruption dure un an (ce qui est possible) la subsidence moyenne de l’île de Mayotte pourrait être de l’ordre de 8 cm, écrit le chercheur. Si la nature volcanique du phénomène est confirmée par d’autres données et si le débit est bien aussi élevé que ce que prédit notre modèle (ce qui ne le rend toutefois pas exceptionnel), le volume prélevé au bout d’un an (à 30 km de profondeur) pourrait avoisiner les 3 km3 et il faudrait attacher une attention particulière aux déformations du sol en fond de mer dans la zone de la crise (possibilité de formation de caldera à l’aplomb de la zone ponctionnée)."