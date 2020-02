Médiathèque : Bello et Bareigts devront dédommager le Conseil régional

Le 10/02/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 1518

Deux ans après cette action coup de poing, la justice a rendu une nouvelle décision dans le bras de fer opposant les députées Bello et Bareigts au Conseil régional de La Réunion. Le 3 mars 2018 , les députées Ericka Bareigts et Huguette Bello s’étaient introduites dans l’ex-médiathèque de Saint-Paul, la médiathèque Cimendef devenue Conservatoire à Rayonnement Régional. Alors qu’un vigile tentait d’empêcher les manifestants d’accéder aux étages du bâtiment, les élues avaient forcé le passage.Le jour même, la Région faisait savoir qu’elle engagerait une action judiciaire. Promesse tenue et qui avait valu aux deux députées d’être convoquées devant le tribunal correctionnel le 14 septembre 2018. Ericka Bareigts et Huguette Bello avaient été relaxées en première instance , mais la Région avait fait appel du jugement. Interrogée à l’époque, Huguette Bello niait farouchement avoir violenté le vigile qui lui empêchait l'accès à un ascenseur. "Nous avons pu tromper sa vigilance, et sommes montées à l'étage. Il était question de travaux, qui rendraient impossible toute visite des lieux. Mais il n'y a pas de travaux", assurait l'ancienne maire de Saint-Paul qui avait initié cette construction sous sa mandature.Ce lundi 10 février 2020, la cour d’appel de Saint-Denis s’est prononcée à son tour et estime que la faute civile a causé un dommage au Conseil régional. À ce titre, elle condamne solidairement Huguette Bello et Ericka Bareigts à payer au Conseil régional la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.