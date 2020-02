Médiathèques et bibliothèques : abonnés, consultez votre compte en ligne !

Le 05/02/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 85

Un livre en retard? Vous recherchez un ouvrage en particulier ? Un auteur célèbre? Un document important?Via le site Internet de la ville de Saint-Paul, vous pouvez consulter votre compte en vous munissant du numéro de votre carte d’abonné et faire toutes les recherches que vous désirez !Petite astuce : vous pouvez également prolonger votre prêt via cet espace à plusieurs conditions : que la date d’échéance ne soit pas dépassée et que l’ouvrage ne soit pas réservé. Aussi, vous ne pourrez pas prolonger votre prêt s’il s’agit d’une nouveauté.