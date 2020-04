Médicaments d'anesthésie : Des médecins s'inquiètent d'une possible pénurie

Le 17/04/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 483

Se dirige-t-on vers une pénurie de médicaments anesthésiques ? Plusieurs médecins hospitaliers du public et du privé s'inquiètent des stocks. Selon nos informations, La Réunion aurait actuellement de quoi tenir un mois. Si les opération indispensables sont maintenues, les opérations non-urgentes sont quant à elles pour le moment déprogrammées en raison de l'épidémie de coronavirus. Les hospitaliers craignent donc pour les mois qui viennent dans une situation déjà tendue.



Parmi les médicaments utilisés, le Curare, le Propofol et le Midazolam. Interrogée, l’ARS indique assurer un suivi des stocks auprès des établissements de santé. "À ce jour, il n’y a pas de risque sur ces 3 médicaments pouvant mettre en cause la prise en charge des patients pour les 3 prochaines semaines", confirme l'agence régionale de santé.



Des tensions sont toutefois observées au niveau national, "ce qui explique la vigilance renforcée de l’ARS", précise l'agence.



Les futurs envois de ces médicaments vers La Réunion seront organisés dans les prochaines semaines "en fonction de la consommation constatée". Des envois complémentaires qui seront programmés par le ministère des solidarités et de la santé et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicalement et des Produits de Santé (ANSM).