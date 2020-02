Meeting d'Ericka Bareigts: Une démonstration de force mais moins qu'attendue

Le 02/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 538

Candidate de l’union de la gauche à Saint-Denis, Ericka Bareigts a réuni ses militants hier au Petit stade l’Est. Alors que son équipe attendait entre 4 et 5.000 personnes dans l’enceinte, environ 2.500 sympathisants ont fait le déplacement pour soutenir leur favorite.



Durant près de 2h30, la députée de la circonscription a dévoilé une bonne partie de son programme: bus gratuit pour les 19-25 ans, création d’un crédit municipal, plus de proximité avec les administrés, lutte contre la grande pauvreté…



La conseillère municipale, dans l’équipe de Gilbert Annette depuis 2008, a promis lors de son grand oral, "plus d’écoute" pour améliorer le quotidien des Dionysiens, rappelant son attachement au chef-lieu, ville qu’elle connaît "depuis 52 ans", contrairement à d’autres candidats.



Dans le viseur d’Ericka Bareigts et de Gilbert Annette, Didier Robert. Gilbert Annette a été particulièrement virulent envers l’actuel président de Région.



Le maire de Saint-Denis a estimé que le candidat de l’union de la droite ne serait pas assez Dionysien car ne vivant dans le chef-lieu que depuis une dizaine d’années.



Le duel à distance entre Ericka Bareigts et Didier Robert est bien lancé.