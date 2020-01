Megxit : la Reine et Harry en pourparlers

Une nouvelle fois la Reine est au coeur d'une tempête familiale... Pire que le Brexit, le Megxit est bien compliqué à gérer. Harry et Meghan vont vivre dans un premier temps entre le Canada et le Royaume-Uni, pendant une "période de transition" selon Buckingham.



Le couple joue actuellement la carte de la négociation et pourrait en cas d'échec passer à l'offensive

Le Palais rajoute que des « discussions très constructives » sont en cours. Désireux de voler de leurs propres ailes, le jeune couple souhaite travailler et aspire à la paix... Cependant le Prince Harry 35 ans et son épouse l'actrice Meghan Markle 38 ans ne quitteront jamais totalement la famille. La Reine a précisé qu'elle " soutient entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie. Même si nous aurions préféré qu’ils restent des membres de la famille royale à plein-temps, nous respectons et comprenons leur volonté de mener une vie plus indépendante. Harry et Meghan ont été clairs sur le fait qu’ils ne veulent pas dépendre des fonds publics et un accord a été trouvé sur une période de transition durant laquelle ils vivront entre le Royaume-Uni et le Canada ".



Tout semble rose mais attention... Le couple joue actuellement la carte de la négociation et pourrait en cas d'échec passer à l'offensive. On se souvient notamment de l'interview télévisée qu'avait donné Lady Diana déballant le couple à trois qu'on lui avait imposé ! Et il se murmure également que Meghan Markle pourrait publier une autobiographie sans filtre de son expérience à Buckingham ...





Le conte de fées aura tourné court. En épousant le Prince Harry, la star Meghan Markle ne mesurait sans doute pas la pression de la popularité de la royale famille de son époux. Après la naissance de leur petit Archie, et des tonnes d'articles incendiaires sur le prétendu comportement de la nouvelle duchesse de Sussex, le jeune couple a décidé de s'exiler au Canada. Harry doit maintenant négocier avec sa grand-mère la Reine Elizabeth II les conditions de cette mise en retrait de la famille royale.