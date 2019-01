Melvyn Richardson sélectionné pour le Mondial 29 ans après Jackson

Le 08/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 817

Le sélectionneur de l’équipe de France de handball vient de dévoiler la liste des 17 joueurs qui partiront ce mercredi 9 janvier au mondial en Allemagne et au Danemark.



Didier Dinart a notamment sélectionné deux Réunionnais. Le demi-centre du club de Nantes Nicolas Claire et son compère péi, l’ailier droit de Montpellier Melvyn Richardson.



Le fils de Jackson Richardson jouera son premier tournoi avec les Bleus mais a déjà un sacré palmarès dans les catégories de jeunes. Il a remporté le titre de champion d’Europe Jeunes en 2014 puis champion du monde de la même catégorie en 2015, compétition au cours de laquelle il sera élu meilleur joueur.



C’est en juin 2017 qu’il est appelé pour la première fois chez les Bleus. A l’occasion du dernier match de qualification pour l’Euro 2018, il marque alors son tout premier but en équipe de France. 2018 sera également celle du titre en Ligue des Champions avec son club Montpellier.



Melvyn Richardson marche dans les pas de son illustre père, 29 ans après le premier tournoi mondial de Jackson Richardson en équipe de France. Il avait terminé le championnat du monde 1990 à la 9ème place.



De son côté, le Réunionnais Nicolas Claire sera de la partie après avoir été écarté de la liste lors du dernier mondial en 2017. Le demi-centre participera lui aussi à son tout premier championnat du monde à 31 ans.



La liste :



Gardiens : Cyril Dumoulin (Nantes), Vincent Gérard (Montpellier). Ailiers gauches : Mathieu Grébille (Montpellier), Michaël Guigou (Montpellier). Ailier-gauche - demi-centre : Kentin Mahé (Veszprem, Hon.). Arrières gauches : Romain Lagarde (Nantes), Timothey N’Guessan (Barcelone, Esp.). Demi-centre : Nicolas Claire (Nantes). Demi-centre - arrière droit : Dika Mem (Barcelone, Esp.). Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone, Esp.), Luka Karabatic (PSG), Cédric Sorhaindo (Barcelone, Esp.). Arrières droits : Adrien Dipanda (St-Raphaël), Nedim Remili (PSG). Ailiers droits - arrières droits : Valentin Porte (Montpellier), Melvynn Richardson (Montpellier). Ailier droit : Luc Abalo (PSG).