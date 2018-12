Menace de grève des policiers : Après les Gilets jaunes, place aux Gyros bleus ?

Le 18/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 88

Alors que le mouvement des Gilets jaunes semble tirer vers la fin avec de nouvelles évacuations par les forces de l'ordre de ronds-points occupés, un autre conflit semble poindre à l'horizon : celui des policiers qui entendent manifester pour une amélioration de leurs conditions de travail, des augmentations de salaires et le paiement de leurs heures supplémentaires en retard.



Les trois principales organisations syndicales de policiers, Unité SGP-Police-FO, Alliance Police nationale et UNSA-Police appellent, pour le moment de façon séparée, à manifester. Les policiers ne pouvant pas faire grève, on les incite à une grève du zèle qui ne les verrait intervenir que pour les situations d'urgence.



Les policiers demandent le paiement de leurs quelque 23 millions d’heures supplémentaires en retard, pour un monta,t de presque 275 millions d’euros.



Christophe Castaner a invité les organisations syndicales à une réunion de concertation dès demain matin au ministère, place Beauvau.