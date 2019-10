Menaces sur "La Créole"

Menaces sur "La Créole"

Le 07/10/2019 | Par Fabrice Marouvin | Lu 79

Dans le cadre du transfert des compétences aux communautés d’agglomération, la gestion de l’eau est obligatoirement transférée au TCO à compter du 01 janvier 2020. Seul le TCO devra désormais gérer le réseau d’eau potable et des eaux usées pour les cinq communes.



J’ai préconisé de doter – il y a deux ans déjà - les cinq communes du TCO d’une régie intercommunale qui fonctionnerait comme "la créole" à Saint-Paul en gérant à la fois les réseaux et l’exploitation. Le TCO et sa gouvernance prévoient de scinder les parties Investissement et exploitation.



Ainsi en privant la créole d’une partie de ses missions le TCO va la mettre en difficulté et l’obliger à modifier sa politique tarifaire en créant un manque à gagner ce qui entrainera l’augmentation de la facture pour l’usager Saint-Paulois!

L’objectif non avoué à terme est de "démanteler" la Créole et d’ouvrir la porte aux entreprises privées.



Militons pour la régie intercommunale, pour la gestion citoyenne de l’eau et pour la maitrise de la facture pour l’usager! Stoppons ce mauvais projet et rassemblons-nous pour la bonne gestion de l’eau. J’en appelle à tous : Citoyens, élus, candidats et futurs candidats aux municipales de Saint-Paul à l’unité et à la mobilisation pour sauver la Créole .



Sauvons la Créole.