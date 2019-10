Menus végétariens dans les cantines: Les communes changent leurs habitudes

À Saint-Leu, la mise en place de cette mesure depuis la rentrée d'août a été un peu plus compliquée. "Les habitudes alimentaires ont changé depuis une vingtaine d’années. Les parents ont pris l’habitude de manger de la viande ou du poisson à tous les repas. Cette obligation réglementaire est difficile à accepter (...); beaucoup considèrent qu’un repas végétarien n’est pas suffisamment nourrissant et équilibré", indique la mairie. "Cela fait partie des a priori contre lesquels il faut lutter. Le travail d’explication est difficile dans ce domaine. La communication est nécessaire".



À compter du 1novembre prochain, toutes les cantines scolaires devront proposer un menu végétarien chaque semaine. Une mesure prévue par la loi Egalim , qui vise à promouvoir une alimentation saine, durable, et le respect du bien-être animal. À La Réunion, certaines municipalités ont anticipé l'obligation, d'autres se préparent à introduire de nouveaux menus.Au Port, des repas végétariens sont proposés depuis plusieurs années déjà, toutes les 2 ou 3 semaines. Depuis la rentrée d'août, le nouveau rythme a été mis en place. Une augmentation de fréquence qui a été l'occasion pour la commune de "proposer de nouvelles recettes qui ont eu un franc succès auprès des enfants". Le gratin de macaroni à la provençale ou le riz frit à l'orientale, par exemple."Il ne s'agit pas vraiment de remplacer la viande ou le poisson, mais de construire différemment les cycles de menus en utilisant des œufs, des produits laitiers, des légumes secs et légumineuses, des céréales, des légumes frais", indique la municipalité, qui précise : "L'équilibre alimentaire et les apports nutritionnels sont établis et calculés sur 20 menus consécutifs et l'introduction de 5 repas sans viande et sans poisson sur 20 n'implique aucunement une quelconque carence ni un déséquilibre dans les apports".Au Tampon, c'est un repas végétarien par mois depuis plusieurs années, et la municipalité de fait pas état de remarques particulières de la part des parents ou enfants. "Il est vrai qu'il est plus facile de faire goûter et manger "des steaks de tofu" aux élèves de la maternelle que de l'élémentaire. En termes de goût, cela ne fait pas encore partie des références du grand public, ce n'est pas connu de tous. Il y a encore beaucoup de communication à faire...". D'où le choix de varier les menus et ne pas servir uniquement des steaks végétariens : "Nous proposons également des omelettes aux fines herbes, au fromage ou encore aux champignons, du riz cantonnais sans viande ainsi que des sautés de légumes, des pâtes, semoule, etc."Si certaines ont pris de l'avance, d'autres attendent l'entrée en vigueur de la mesure pour introduire les repas végétariens dans les cantines. C'est le cas à Saint-Philippe. "On a fait une affiche expliquant la démarche", fait savoir Jany Hoareau, chef de pôle mairie de Saint-Philippe. Tout le défi est désormais de "trouver des recettes qui plaisent aux enfants"."Nous avions proposé deux repas végétariens durant deux semaines en août et septembre, mais cela a été mal accueilli par les parents. Nous ne souhaitons pas tout bouleverser, mais plutôt accompagner au changement des habitudes alimentaires",indique par exemple Saint-Leu.