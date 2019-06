Merci Jean Chaply

Le 18/06/2019 | Par Alain NIVET | Lu 50

Oui, je rends hommage, par le présent message, à Jean Chaply décédé il y a peu.



J’ai fait partie de la natation réunionnaise naissante.



Nageur, à la Franco, à l’Entente Police-Natation pour finir durant trente ans au NSDR, au Chaudron.



C’est dire que Jean, je t’ai toujours connu.



Tu as toujours été présent au bord des bassins, d’abord comme entraîneur, puis comme officiel à la fédération lors des compétitions, et enfin, aux jeux des îles comme manageur de la sélection Réunion..



Jean Chaply est LA NATATION réunionnaise. Bien sûr, d’autres bénévoles de qualité l’on accompagné. Mais JEAN….c’est JEAN !



La Réunion de la natation et du sport en général, te doivent beaucoup, Jean !



Je souhaite qu’une piscine porte ton nom, afin que nos nageurs se souviennent.



Jean Chaply, je sais que, de là haut, tu suivras les performances de nos nageurs.



Merci, Jean Chaply.