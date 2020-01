Merci à la JSSP !

Le 19/01/2020 | Par Alain Nivet | Lu 99

Merci à la JSSP qui a su montrer en 16ème de finale de la Coupe de France, à Epinal, que La Réunion n'était pas en reste en matière de football. Durant tout le match, la JSSP a été l'étendard de La Réunion et des DOM !

Je ne suis pas amateur de foot, lui préférant le rugby. Mais à ce stade là, le chauvinisme a pris le dessus et n'ai pu m'empêcher de regarder le match à la TV. La JSSP a été remarquable.



Après l'expulsion de Jean-Michel Fontaine au bout de la 15ème minute, l'entraîneur Bertrand Dafreville a dû redistribuer les cartes et réorganiser l'équipe. Dur moment pour les joueurs, qui, un court instant, avaient perdu leurs repères et se retrouvaient à 10 contre un 11.

Je ne vais pas vous refaire le match, tous les médias en parlent aujourd'hui.

Le sentiment que j'ai ressenti, c'est que les joueurs d'Epinal ont été surpris par la combativité et le jeu de nos joueurs alors en infériorité numérique. Quand on imagine l'impact psychologique que cela a pu avoir sur eux !

Nous avons cru au Graal jusqu'à la deuxième période des prolongations. Et puis patatras, à la 118ème minute, Epinal marque le but salvateur qui la mènera aux 8èmes de finale de la Coupe de France.

Mais que nos joueurs sachent qu'ils ont fait honneur à La Réunion et aux Domiens, et qu'ils peuvent rentrer la tête haute chez eux. Je ne doute pas que le public sera nombreux à les accueillir à leur arrivée à Gillot.

Merci à la JSSP pour ce beau et grand moment !