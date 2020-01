Mercredi/04h: CALVINIA devient cyclone tropical en 2020 mais fonce sur des eaux plus froides

Le 01/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 395

Cyclone tropical CALVINIA(05S). Cliquez pour animer.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi du cyclone tropical(05S) sur la base de l'analyse du mercredi 1ier Janvier 2020 à 04heures.➡️ A 04heures le cyclone de catégorie 1 US( rafales maximales de 165km/h) était centré autour des points 25.2°Sud et 60.2°Est soit à quelques 615km au Sud-Est de la Réunion poursuivant un déplacement rapide de 31km/h vers le Sud Sud-Est .➡️ Après avoir longtemps végété comme un système poussif incapable de s'intensifier en raison de conditions défavorables en altitude, il est ainsi suivi par la Navy US depuis le 12 Décembre formé près de 76°Est, et après avoir menacé directement Maurice au stade de forte tempête tropicale,est enfin parvenu à atteindre le tout premier échelon de cyclone tropical.➡️fonce à présent vers les latitudes tempérées sur un océan nettement moins chaud alors que les vents en altitude deviennent un sérieux obstacle au maintien de son organisation.Le système va donc s'affaiblir aujourd'hui et entamer sa transition extra-tropicale( système à coeur froid dont les vents forts s'éloignent du centre).