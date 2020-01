Mercredi 15h00 Météo live: Fortes averses à la Petite France débordant sur le Nord-Ouest et le Port

Le 15/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1043

Radar de Météo France à 14h50.

Pichette avec vue sur le Port à 14h58.

➡️ Le radar montre des averses assez soutenues vers la Grande Chaloupe. La webcam montre qu'il pleut sur la région du Port.Le risque pluvieux et localement orageux concerne surtout la moitié Ouest cet après-midi avec des zones exposées comme le Nord-Ouest, les hauts de Saint Paul, Mafate mais aussi les plaines et le volcan. Le tonnerre commence à se faire entendre dans le Nord de l'île.Ces averses peuvent localement déborder sur le littoral et être par soutenues par moments.➡️ La station Météo France de la Petite France rapporte 32mm en 3heures à la Petite France à 14heures.➡️ Prudence sur les routes car les conditions peuvent rapidement évoluer passant d'un temps calme à une forte averse orageuse en l'espace de quelques minutes.