🌡️ Températures prévues

Mercredi chaud et ventilé mais peu humide pour un jour de plein été

Le 04/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 105

Venteux sur le Nord-Est et le Sud-Ouest. Maximales au dessus des normales sur l'Ouest, le Nord-Est et localement vers Cilaos et les Plaines.

Prévisions pour la nuit du 04 au 05 Février



➡️ En dehors de quelques averses temporaires sur le Sud-Est et l'Est le ciel de la nuit est annoncé peu nuageux à clair.



🎏 Le vent faiblit d'un cran mais reste tout de même bien ressenti en rafales sur les côtes Sud et Nord ainsi qu'au volcan et sur les crêtes.



🌊 La mer est agitée à localement forte sur les côtes Sud et Est. Petite houle de Sud-Est de 2m environ.



🌡️ Les températures minimales sont agréables avec 23° à 26° .

Dans les hauts la fraîcheur est conforme à ce qui est attendu en Février.



Prévisions pour le mercredi 05 Février



Encore une journée venteuse mais l'après-midi le flux de Sud-Est a plus de chance d'impacter en priorité la région de Saint Benoît au Nord-Est et la région de Saint Leu jusqu'au large des plages de l'Ouest.

Mercredi est un quasiment un copié collé de mardi.



➡️ En début de matinée quelques nuages lâchent quelques ondées sur les pentes du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.

Ils cohabitent avec les éclaircies. Sur le reste de notre caillou la lumière matinale est magnifique et la chaleur s'installe vite dans les bas.

En cours de matinée le blanc et le gris s'affichent de plus en plus au dessus des pentes du Est et Sud-Est et de l'autre côté sur celles du Nord-Ouest et de l'Ouest.



➡️ L'après-midi quelques averses essaient de nous rappeler que nous sommes en plein Février mais en vain. Elles sont peu significatives. Elles tentent parfois quelques incursions isolées vers la côte comme sur l'Ouest et le Nord-Ouest.

De larges éclaircies résistent sur le littoral Sud-Ouest et Nord-Est.



🎏 Le vent reste bien présent sur le Sud-Ouest et sur le Nord avec des rafales comprises entre 60 et 75km/h respectivement.

L'après-midi ce sont la côte Nord-Est à partir de Saint Benoît et la côte Sud-Ouest de l'Étang Salé à Saint Leu qui sont les plus exposées. Des rafales sévissent au large de la Saline et de l'Ermitage et rentrent temporairement sur les plages.



🌊 La mer est agitée à forte. Seules les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrîtés.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h04 le 05 -- Coucher du soleil : 18h59 le 05



🧳 La pression atmosphérique à 19h00 à Gillot : 1012.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31/32 Saint Paul 31/32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 28/29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 31 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 28 Salazie 27 ➡️quelques nuages lâchent quelques ondées sur les pentes du volcan et entre Saint Philippe et Sainte Rose.Ils cohabitent avec les éclaircies. Sur le reste de notre caillou la lumière matinale est magnifique et la chaleur s'installe vite dans les bas.le blanc et le gris s'affichent de plus en plus au dessus des pentes du Est et Sud-Est et de l'autre côté sur celles du Nord-Ouest et de l'Ouest.➡️quelques averses essaient de nous rappeler que nous sommes en plein Février mais en vain. Elles sont peu significatives. Elles tentent parfois quelques incursions isolées vers la côte comme sur l'Ouest et le Nord-Ouest.De larges éclaircies résistent sur le littoral Sud-Ouest et Nord-Est.reste bien présent sur le Sud-Ouest et sur le Nord avec des rafales comprises entre 60 et 75km/h respectivement.L'après-midi ce sont la côte Nord-Est à partir de Saint Benoît et la côte Sud-Ouest de l'Étang Salé à Saint Leu qui sont les plus exposées. Des rafales sévissent au large de la Saline et de l'Ermitage et rentrent temporairement sur les plages.est agitée à forte. Seules les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrîtés.La température du lagon est voisine de 28°.sont légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h04 le 05 --18h59 le 05🧳 La pression atmosphérique à 19h00 à Gillot : 1012.6

Rafales enregistrées dans les stations de Météo France à 16h: un alizé qui décoiffait sur le Sud-Ouest et le Nord, tempérant un peu la chaleur alors que sur le littoral Ouest déventé les 33° sous abri ont été relevés dans 3 stations (MétéoR OI et MF). Notez que MF a relevé plus de 29° à Cilaos.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: le flux circule rapidement entre l'anticyclone(H) et la zone perturbée N8(90S) évoluant entre Rodrigues et Diégo Garcia.