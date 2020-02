🌡️ Températures prévues

Mercredi les pluies se décalent sur l'Est et le Nord-Est, le Sud retrouve un temps plus sec, attention aux vents forts

Le 11/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 234

Attention aux vents forts sur le Sud Sud-Est et le Nord Nord-Ouest mercredi en journée.

Prévisions pour la nuit du 11 au 12 Février



➡️ Le temps devient moins humide sur le Sud-Est et vers Grand Coude. En revanche les averses se décalent sur les régions Est et Nord-Est, dans les hauts de Sainte Rose, la Plaine des Palmistes ou encore Takamaka.



🎏 Le vent s'oriente au secteur Est et intéresse le Nord et le Sud de l'île avec des rafales nocturnes de 60km/h. Ces rafales flashent à 80km/h au volcan et dans les hauts de la Montagne vers le Colorado.



🌊 La mer est agitée à localement forte sur les côtes Sud-Est et Est. Elle devient agitée sur les côtes Nord.



🌡️ Les températures minimales sont agréables et douces sur le littoral comme dans les hauts.



Prévisions pour le mercredi 12 Février



Humide sur l'Est et le Nord-Est. Vents forts sur le Nord et le Sud.



➡️ Le matin le temps humide persiste sur l'Est et le Nord-Est avec des débordements possibles vers Saint Denis.

Les régions Sud retrouvent enfin un temps clément.

Le soleil domine dans l'Ouest.



➡️ L'après-midi l'Est et le Nord-Est restent exposés aux averses.



🎏 Les rafales sévissent vers Saint Pierre avec un pic vers Saint Joseph.

Sur le Nord Saint Denis et la Grande Chaloupe subissent les fortes rafales. La Montagne et le Colorado sont particulièrement exposés. Les plus fortes valeurs sont chronométrées à 90km/h.

La bonne nouvelle pour les plagistes: le vent incessant de ces derniers jours tombe à la Saline et à l'Ermitage.



🌊 La mer est agitée à forte du Sud au Nord en passant par l'Est.

Les plages de l'Ouest sont bien abritées.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont probablement au dessus des normales sur l'Ouest et le Sud-Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h07 le 12 -- Coucher du soleil : 18h56 le 12



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1004.4 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 28 Saint-Louis 32 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Salazie 25

Rafales rapportées par les stations de Météo France à 15h : 87km/h à Gros Piton Sainte Rose. Le vent d'Est Sud-Est est rentré sur Sainte Marie en cours d'après midi alors que sur Saint Denis un vent de direction opposée était encore observé.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: venteux sur les Iles Soeurs.