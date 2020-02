🌡️ Températures prévues

➡️des nuages voyagent entre Saint Jo et Sainte Marie et sur les pentes orientales du volcan. Des averses sont observées vers Sainte Rose, Saint Jo/Saint Philippe , quelques ondées mouillent les jardins aussi vers Saint André et les hauteurs de Sainte Suzanne et Sainte Marie.Le sommet du volcan n'est pas totalement dégagé mais les éclaircies dominent. Excellentes conditions ce matin au Maïdo.L'Ouest, le Sud et le Nord prennent un bon bain de soleil.la couverture nuageuse péi commence à s'agréger aux pentes et prend position dans l'intérieur.Les éclaircies se font plus larges sur la côte Est Nord-Est.➡️le soleil n'abandonne pas nos sommets au dessus de 2000m.Les nuages sont eux davantage concentrés sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest où quelques averses bienvenues sont possibles.Ailleurs les chances de pluie demeurent faibles. De belles éclaircies persistent sur le littoral Sud-Ouest et Nord-Est.🎏 Les rafales de Sud-Est de 50 à 55km/h sont ressenties le matin sur le littoral Nord et Sud Sud-Ouest.L'après-midi l'alizé est davantage remarqué entre Saint Pierre et Saint Leu. Le vent a tendance à faiblir sur le Nord.est agitée au vent et faiblement houleuse sur les côtes Est et Sud-Est en raison de la présence d'une houle résiduelle engendrée par GABEKILE.En revanche les filets de protection autorisant la baignade sont installés à Boucan et aux Roches Noires.La température du lagon est voisine de 28°.sont parfois légèrement inférieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h11 le 20 --18h52 le 19🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1013.6