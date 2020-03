Mesures "barrière" à l'Entre-Deux

Se laver régulièrement les mains

Tousser et éternuer dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Eviter les accolades (bises, poignées de mains)

La collectivité s’organise pour accueillir les enfants du *personnel sanitaire.Afin de garantir l’accès aux soins des personnes malades et de soutenir le personnel hospitalier dans leur fonction, il sera mis en œuvre dès ce lundi 23 mars, un protocole dédié à la garde d’enfants (de la maternelle à la 3ème) du *personnel affecté à la gestion de la crise sur notre île (note préfectorale du 15 mars).Nous invitons ce *personnel spécifique à se faire connaître par texto uniquement au : 0 692 19 47 83.*Tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé ; Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD ; Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées ; et le personnel chargé de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et celui affecté à l’équipe nationale de gestion de la crise.Les agents de la Ville qui ont des enfants de moins de 16 ans sont invités à se faire connaître auprès des RH. Durant cette semaine, une note d’informations leur sera transmise quant aux modalités retenues.Pour rappel, suite à l’annonce du chef de l’Etat le 12 mars dernier, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et universités sont fermés. L’Académie se prépare à la mise en place du dispositif « Ma classe à la maison », dès le 23 mars.L’ensemble des événements prévus au calendrier est annulé et reporté à une date ultérieure.MobiCaf ne pourra pas assurer ses prochaines permanences, au même titre que le CAUE et l’ADIL.De même, la suspension temporaire de la campagne de stérilisation des chats est actée jusqu’à nouvel ordre. Rappelez-vous que pour se protéger et protéger les autres:sont des règles essentielles à adopter.