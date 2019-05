Météo: Des températures de mer encore très estivales

1. Kayam le 04/05/2019 22:50



On a perdu quelques degrés et il continue à faire très beau en bas. Et bien sûr plus on monte, plus c agréable.



Ah ! la mer, cette belle étendue d'eau bleue...

Mardi en sortant du travail, j'y étais. Trou d'eau. Je marche le long et je vois une dame avec un chien. Elle me dit de ne pas avoir peur et je lui dis que normalement , c'est interdit. Très gentille, elle me répond qu'elle le sait, et c'est pourquoi elle s'est mise à l'écart, que le chien ne lui appartient pas (?) et qu'elle ne va pas le laisser entrer dans l'eau.



Hier, toujours au même endroit : eau très agréable, le temps superbe mais une dame ne s'est pas gênée à laisser son chien se baigner avec elle.



Y'a t-il encore un règlement en vigueur à ce sujet dans la commune de St-Paul ? Pourquoi certains ne laissent pas faire leur chien et d'autres le contraire ? Non droit...pleins droits ?



Pour être à la mode : je dis ça, je dis rien...