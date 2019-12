[Météo France] Ambali forte tempête tropicale et la dépression tropicale N2 toujours suivie au Nord de Mada

Le 05/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 824

Cliquez sur l'image pour l'animer

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi des systèmes AMBALI et N2 sur la base du point de 16heures ce jeudi 05 Décembre 2019.



➡️ La tempête tropicale modérée AMBALI a poursuivi son intensification au cours de la journée. Elle est à présent classée au premier stade de forte tempête tropicale avec des rafales maximales en mer estimées à 130km/h près de son centre.

A 16h elle était positionnée autour des points 9.0°Sud et 63.1°Est soit à quelques 725km à l'Est Nord Est des îles Agaléga.

Au delà de 24heures la tempête est prévue commencer à s'affaiblir subissant des conditions devenues défavorables en altitude.

En devrait finir son parcours entre Agaléga et Saint Brandon d'ici dimanche sans avoir influencé directement le temps sur une quelconque terre habitée.



➡️ La dépression tropicale N2 (TC 02S) évolue actuellement très lentement. Elle pourrait atteindre le stade du baptême demain puis passer à l'Est d'Aldabra samedi au stade de forte tempête. Bénéficiant de conditions favorables le système atteindrait alors le stade de cyclone pour commencer à menacer directement Mayotte dimanche puis le Nord-Ouest malgache.

Météo France rappelle que les populations concernées doivent suivre l'évolution de la situation avec attention.



Je note que plusieurs modèles sont à présent plus agressifs quant au potentiel d'intensification de ce système.





➡️ Le suivi des systèmes cycloniques sera actualisé tôt demain matin.

Forte tempête tropicale AMBALI ( 03S)

Dépression tropicale N2 (02S)