[Météo France] Cilida à 470 km de La Réunion à 16h

dimanche 4h entre moriss et rodrigues (200 km de moriss,et 350 de RUN) il accelere a 19k/h et baisse legerement a 949pha a rodrigues nous avons bo soley aster

2. Kifkif le 22/12/2018 17:06



C est ce que je dis à tout le monde depuis ce matin et personne ne me croit. Que faire ?