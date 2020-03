[Météo France] Conditions plus favorables à partir de dimanche pour une possible cyclogenèse

A partir de Lundi, le risque de formation d'une tempête tropicale modérée devient faible au

Nord-Ouest des Mascareignes

➡️ Dans son bulletin ZCIT( zone de convergence intertropicale) de ce mercredi 04 Mars Météo France précise que:."➡️ La zone de basses pressions référencée 91S par la Navy suivie depuis plusieurs jours au Nord des Iles Soeurs est désorganisée et remonte vers le Nord sans présenter de potentiel d'intensification.➡️ A partir de dimanche les conditions en altitude devraient devenir plus favorables pour qu'une cyclogenèse puisse se mettre en place au Nord des Mascareignes.Toutefois comme le précise le Centre Spécialisé de la Réunion les modèles sont toujours dispersés et proposent parfois encore des simulations différentes.➡️ Prochaine publication dans 24heures.➡️