[Météo France] DIANE et ESAMI duo cyclonique loin au Sud-Est , soleil majoritaire ce matin après une nuit assez fraîche

Le 26/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1108

La forte tempête tropicale DIANE et la tempête tropicale modérée ESAMI loin au Sud-Est des Mascareignes. Seulement 1000km séparent le centre des deux circulations. Notez que les vents restent forts à Rodrigues combinés à une mer très forte.

Carte de 04heures ce jour.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion (CMRS/Météo France) a mis à jour ses prévisions de trajectoire et d'intensité concernant la tempête tropicale forted'après les données de 04 heures ce dimanche 26 Janvier.➡️ Le système était positionné à 1015km à l'Est Sud-Est de la Réunion en déplacement Sud-Est à une vitesse accélérée de 33km/h. Position le 26 janvier à 04 heures locales : 23.0 Sud / 65.5 Est.➡️ 1000km à l'Est Sud-ESTest analysé en tempête tropicale modérée. Les deux systèmes s'évacuent de concert vers les Sud-Est.➡️ La nuit a été relativement fraîche dans les hauts . Les stations d'altitude comme celles du volcan et du Maïdo ont relevé des minimales autour de 7°.➡️ Soleil tropical ce dimanche mais toujours ventilé sur la majeure partie du littoral. Seule la partie Nord de l'île est déventée.🎏 Les rafales sont de l'ordre de 70km/h vers Piton Sainte Rose et 50/60km/h vers Saint Leu et la Saline.houleuse de Saint Leu à Sainte Rose.Température du lagon autour de 28°.Les températures maximales dépassent les 30° sur le littoral mais plafonnent sur la région du Sud sauvage.