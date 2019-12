[Météo France] Deux systèmes cycloniques: le point ce mercredi matin

➡️ Sur notre zone, le Sud-Ouest indien, deux zones de formation cyclonique ( cyclogenèse) sont suivies.En fin de nuit le Centre Spécialisé des Cyclones de la Réunion (CMRS) a actualisé ses prévisions.➡️suivie comme 91S par la Navy US n'a pas beaucoup évolué et reste faible. Les modèles proposent des simulations de trajectoire qui se décalent un peu vers l'Ouest et maintiennent donc une incertitude quant au possbile point d'impact sur Madagascar en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. D'autre part par la présence de(92S pour la Navy) à un peu plus de 1500km à l'Est pourrait compliquer quelque peu les prévisions si une quelconque interaction intervient entre les deux systèmes.➡️ Le second système pourrait présenter les caractéristiques d'un météore de très petite taille ( "midget") . Il pourrait s'intensifier plus rapidement compte tenu de sa faible extension mais ne présente à l'heure actuelle aucune menace pour les terres habitées.➡️ Je vous propose un nouveau point en fin d'après-midi.