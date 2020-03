[Météo France] Dimanche 22h: HEROLD s'est intensifié en cyclone tropical à 680km de la Réunion

➡️a mis à jour à 22heures ce dimanche sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité(22S).A 22 heuresétait analysé au stade Cyclone Tropical:Bulletin du 15 mars à 22H07 locales Réunion:CYCLONE TROPICAL HEROLD.Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 120 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 165 km/h.Pression estimée au centre: 975 hPa.Position le 15 mars à 22 heures locales Réunion: 15.4 Sud / 52.5 Est.Distance des côtes réunionnaises: 680 km au secteur: NORD-NORD-OUESTDistance de Mayotte: 840 km au secteur: EST-SUD-ESTDéplacement: EST-SUD-EST, à 6 km/h➡️ Les modèles s'accordent dans l'ensemble sur la poursuite de l' intensification de ce système .Météo France anticipe le stade de Cyclone Intense dans 24heures.Le système se trouverait alors au Nord des Iles Soeurs.➡️ Compte tenu de l'intensité et de la trajectoire prévues à l'heure actuelle il est évident que les habitants des Mascareignes au premier rang desquels ceux de MAURICE et de RODRIGUES doivent se tenir informés de l'évolution dedemain et mardi.➡️ Prochain bulletin lundi à 5h30.➡️