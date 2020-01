[Météo France]: Épisode de fortes pluies possible mercredi, 2 systèmes potentiels près des côtes Est de Mada

Le 21/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 4346

Animation satellite(14heures) centrée sur la zone. Cliquez sur l'image pour l'animer si nécessaire.

➡️ Dans son bulletin ZCIT de ce lundi 21 Janvier Météo France précise que:➡️Météo France précise qu'en soirée de mardi un minimum pourrait se former à l'Est de Madagascar et se diriger vers la zone Réunion/Maurice. Il ne devrait pas bénéficier de conditions favorables lui permettant de se développer mais MF précise que "Jeudi un nouveau minimum pourrait se creuser au large des côtes malgaches et se diriger à nouveau vers la zone Réunion/Maurice.Cependant il existe encore une forte incertitude concernant ce possible futur système.➡️Ce système pourrait se former près de Juan de Nova et ensuite rentrer rapidement sur les terres malgaches mercredi.➡️Le risque de développent d'une tempête modérée reste modéré loin à l'Est des Mascareignes.➡️