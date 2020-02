[Météo France] FRANCISCO à 1435km de la Réunion, dernier bulletin émis par le CMRS, animation satellite

Le 07/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 925

Animation jusqu'à 15 heures. On voit bien la circulation résiduelle composée de nuages à faible altitude être isolée alors que les paquets de convection plus intense(jaune, rouge) sont repoussés loin en raison des vents en altitude qui empêchent une meilleure organisation du système.

➡️ Le CMRS/Météo France a mis à jour le suivi de FRANCISCO( 13S) sur la base de l'analyse de 16heures de ce vendredi 07 Février 2020:



➡️ Bulletin du 07 février à 15H54 locales:Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.**************************************************

Nature du système dépressionnaire tropical présent sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien.

DEPRESSION SE COMBLANT numéro 8 (FRANCISCO)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1000 hPa.Position le 07 février à 16 heures locales: 20.5 Sud / 69.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1435 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST, à 15 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 08/02 à 16h locales, par 20.8 Sud / 66.7 Est.

DEPRESSION SE COMBLANT, Centre positionné le 09/02 à 16h locales, par 21.3 Sud / 65.0 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE, Centre positionné le 10/02 à 16h locales, par 21.0 Sud / 61.7 Est.

DEPRESSION RESIDUELLE, Centre positionné le 11/02 à 16h locales, par 19.1 Sud / 57.7 Est



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.Ce bulletin est à présent terminé.Dernier bulletin concernant ce système



➡️ De son côté le Joint Typhoon Warning Center a cessé l'émission de bulletins réguliers. En revanche des bulletins satellite émis toutes les 3 heures restent disponibles.



➡️ P as de risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée sur le bassin au cours des 5 prochains jours selon le CMRS/Météo France.





Carte de 16heures. Dernier bulletin émis par le CMRS.