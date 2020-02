[Météo France] FRANCISCO à 1610km de la Réunion à 4h ce vendredi

Le 07/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 858

Animation jusqu'à 5 heures. Le système reste mal organisé. La convection intense( nuages en jaune et rouge) reprend un peu aujourd'hui mais il est peu probable que cela persiste ces prochains jours. Les Mascareignes sont bien à l'écart des pluies.

➡️ Le CMRS/Météo France a mis à jour le suivi de FRANCISCO( 13S) sur la base de l'analyse de 04heures de ce vendredi 07 Février 2020.



➡️ Le système est encore analysé avec des rafales proches de 100km/h ce qui théoriquement le classerait comme une tempête tropicale modérée. Cependant les analyses des satellites ASCAT de jeudi ont montré que FRANCISCO est mal organisé et que son centre est très mal défini et allongé. Le CMRS l'a donc déclassé en zone perturbée à 4 heures hier matin.



➡️ Bulletin du 07 février à 04H01 locales Réunion:

ZONE PERTURBEE FRANCISCO.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 998 hPa.

Position le 07 février à 04 heures locales Réunion: 20.2 Sud / 71.3 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1610 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 2900 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 13 km/h.



➡️ De son côté le Joint Typhoon Warning Center a cessé l'émission de bulletins réguliers. En revanche des bulletins satellite émis toutes les 3 heures restent disponibles.



➡️ P as de risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée sur le bassin au cours des 5 prochains jours selon le CMRS/Météo France.





Sur cette prévision FRANCISCO se rapproche des Mascareignes mais compte tenu de sa faible intensité il ne présente pas de risque notable précise Météo France.

Fauche du satellite Ascat qui lit la distribution et la force des vents . Le centre se trouvait proche de 20°Sud et 72°Est hier soir. Les vents forts étaient rejetés au Sud Sud Est et à l'Est Nord-Est à distance du centre.