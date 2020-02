[Météo France] FRANCISCO temporairement mieux organisé, à 1540km de la Réunion à 10heures

Le 07/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 2186

Météosat haute résolution à 10heures. Le centre est clairement visible( nuages en jaune) alors que la convection est rejetée plu loin au Sud-Est par les vents défavorables en altitude.

➡️ Le CMRS/Météo France a mis à jour le suivi FRANCISCO( 13S) sur la base de l'analyse de 10heures de ce vendredi 07 Février 2020.



➡️ La circulation apparait un peu mieux organisée. Le satellite Ascat qui lit la distribution et la force des vents montre ce matin que des vents forts avec rafales proches de 100km/h existent encore dans le Sud de la circulation.

Le système est à nouveau classé en perturbation tropicale. Cependant à partir de demain les conditions devraient devenir très défavorables et ne devraient pas permettre une éventuelle intensification.



➡️ Bulletin du 07 février à 09H49 locales Réunion:

PERTURBATION TROPICALE FRANCISCO.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 75 km/h.

Pression estimée au centre: 1000 hPa.

Position le 07 février à 10 heures locales Réunion: 20.6 Sud / 70.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1540 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 2850 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-OUEST, à 11 km/h.



➡️ P as de risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée sur le bassin au cours des 5 prochains jours.



➡️ Nous suivons le système avec des mises à jour régulières .





Carte de 10heures: sur cette prévision FRANCISCO se rapproche des Mascareignes mais compte tenu de sa faible intensité il ne représente pas de risque notable précise Météo France.