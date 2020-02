[Météo France] Formation probable d'une tempête tropicale dans les 24h loin au Nord-Est des Mascareignes

Le 04/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1999

15h: animation satellite centrée sur la zone: la zone perturbée référencée 90S par la NAVY s'organise lentement sur la droite de l'image. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer.

➡️ Dans son bulletinde ce mardi 04 Février Météo France précise que:➡️ "Zone Perturbée au Sud-Ouest de Diego-Garcia : A 09 UTC, le centre peut être estimé vers 14.8°S et 65.3°E en déplacement vers l'Est-Sud-Est à environ 11 kt. La pression centrale est estimée à 1002 hPa et les vents atteignent 30 kt dans le demi-cercle Nord au sein de l'accélération du flux de mousson et 25 kt dans l'alizé au Sud".➡️ "A l'heure actuelle pas de risque direct anticipé pour les Mascareignes.➡️