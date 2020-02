[Météo France] Frais et humide en Janvier dans le Sud de la Réunion

Le 20/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 104

Précipitations à la Réunion en Janvier 2020. Rapport à la normale.

➡️ Météo France Réunion(MFR) a publié le résumé climatologique mensuel pour Janvier 2020 ➡️ Après un mois de Décembre 2019 torride , le plus chaud depuis que les relevés existent battant ainsi Décembre 2014 qui déjà avait été anormalement chaud, Janvier 2020 a marqué le pas. MFR précise que l'écart à la normale (1981/2010) est de -0,2°C, de +0,2° pour les minimales et de -0,6 pour les maximales.➡️ Les précipitations mensuelles se concentrent avant tout sur la dernière décade du mois avec un épisode de fortes pluies le 22 sur le Sud sauvage et les 24 et 25 sur le Sud-Ouest.