[Météo France/JTWC] FRANCISCO sur les terres malgaches, GABEKILE forte tempête tropicale

Le 15/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 379

Animation 18h: GABEKILE a gagné en organisation au cours de la journée à un peu plus de 1000km de Rodrigues. Le centre est bien détectable sur les images satellite alors que la convection est assez intense.

➡️ a émis sa troisième carte de prévisions de trajectoire et d'intensité concernant la tempête tropicale(16S). A 16heures le CMRS estime l'intensité du système au premier échelon de forte tempête avec des rafales maximales près du centre en mer flashant à 130km/h.A 16heuresétait positionné à 1975km à l'Est Nord-Est de la Réunion ou encore à 1150km à l'Est Nord-Est de Rodrigues.➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii a émis son second bulletin de prévisions. La trajectoire prévue est proche de celle du CMRS. La prévision d'intensité est moins agressive que lors du bulletin N1. Il faut dire que les modèles qui initialement accordaient un bon potentiel d'intensification à ce système sont beaucoup plus timides à présent.Pourtant les images micro-ondes qui "voient" à travers les nuages d'altitude montrent depuis ce matin un petit oeil.Le coeur de la tempête est compacte ce qui laisse penser que son intensité pourrait être sous-estimée .➡️ En tous les cas ce qui apparait toujours très probable est le fait quene devrait pas présenter de menace pour les Mascareignes sur la base des analyses actuelles.➡️ Le CMRS précise par ailleurs que(13S) a atterri en fin de matinée à proximité de Mahanoro sur la côte Est de Madagascar. Le système s'affaiblit rapidement sur les terres mais représente toujours un risque élevé de précipitations fortes et orageuses: "UNE ACTIVITE PLUVIO-ORAGEUSE IRREGULIERE VA SE MAINTENIR SUR LA PARTIE ORIENTALE DE MADAGASCAR GAGNANT A L'INTERIEUR DES TERRES EN FIN DE JOURNEE. DES CUMULS PLUVIEUX CONSEQUENTS SONT A ATTENDRE, EN PARTICULIER AU VOISINAGE DU 20EME PARALLELE SUD, MAIS EGALEMENT PLUS AU SUD SUR LA PARTIE COTIERE (JUSQU'A FARAFANGANA), PLUS AU NORD DANS LA REGION DE TAMATAVE AINSI QUE SUR LA CHAINE MONTAGNEUSE INTERIEURE. AU COURS DES PROCHAINS JOURS, DES CUMULS ADDITIONELS DE L'ORDRE DE 100 A 150 MM EN 24H SONT PROBABLES SUR CES REGIONS AVEC DES VALEURS LOCALEMENT PLUS IMPORTANTES AU NIVEAU DE LA CHAINE MONTAGNEUSE."➡️" Bulletin du 15 février à 16H35 locales Réunion:FORTE TEMPETE TROPICALE GABEKILE.Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 95 km/h.Rafales maximales estimées sur mer: 130 km/h.Pression estimée au centre: 990 hPa.Position le 15 février à 16 heures locales Réunion: 17.0 Sud / 74.1 Est.Distance des côtes réunionnaises: 1975 km au secteur: ESTDistance de Mayotte: 3150 km au secteur: EST-SUD-ESTDéplacement: SUD-OUEST, à 15 km/h➡️