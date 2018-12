[Météo France] La dernière prévision de trajectoire de Cilida

Le 19/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 823

Météo France actualise ses données concernant Cilida dans un bulletin paru ce 19 décembre à 22H30 locales Réunion.



Cilida, tempête tropicale modérée depuis ce mercredi matin, était positionnée ce mercredi 19 décembre à 22 heures locales aux points 12.1 Sud et 60.1 Est, soit à 1085 km au secteur NORD-NORD-EST des côtes réunionnaises.



Sa pression estimée au centre était de 990 HPA. Elle poursuivait un déplacement SUD-OUEST à l'allure de 13 km/h.



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 20/12 à 22h locales, par 13.9 Sud / 58.5 Est.



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 21/12 à 22h locales, par 15.6 Sud / 58.2 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 22/12 à 22h locales, par 18.6 Sud / 59.7 Est.



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 23/12 à 22h locales, par 22.5 Sud / 63.2 Est.



TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 24/12 à 22h locales, par 26.3 Sud / 66.6 Est.