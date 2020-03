[Météo France] La perturbation tropicale 91S s'intensifie, pourrait atteindre le stade de cyclone dans 48heures

Le 13/03/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1164

Animation satellite à 6h . La perturbation tropicale s'intensifie au large des côtes de Madagascar. Des nuages actifs circulant en périphérie du système sont dans le voisinage de Maurice et de la Réunion. Sur l'animation les nuages les plus actifs sont en vert et en rouge.



➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion a mis à jour à 4 heures ce matin sa carte de prévisions de trajectoire et d'intensité pour le système référencé 91S par la Navy et qui a végété de nombreux jours dans la région de Tromelin.



A 4heures ce matin 91S était analysé au stade de Perturbation Tropicale :

PERTURBATION TROPICALE 10-20192020.

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 45 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 65 km/h.

Pression estimée au centre: 1002 hPa.

Position le 13 mars à 04 heures locales Réunion: 14.1 Sud / 52.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 800 km au secteur: NORD-NORD-OUEST

Déplacement: SUD-OUEST, à 6 km/h.



➡️ Les modèles s'accordent sur une intensification significative de ce système au cours des prochaines 72heures jusqu'au stade de Cyclone Tropical actuellement anticipé d'ici 48heures.



➡️ La trajectoire prévue s'appuie aussi sur un bon accord des modèles. Le système qui sera baptisé HEROLD par la météo mauricienne une fois qu'il aura atteint l'intensité estimée de Tempête Modérée devrait se rapprocher progressivement de la zone Maurice/Rodrigues.



➡️ Prochain bulletin vers 10h30/11heures.



➡️ Des publications sont publiées régulièrement sur Zinfos974Météo.

Prévisions de trajectoire et d'intensité émises par Météo France à 4heures ce vendredi 13 Mars 2020.





Simulations des modèles GFS, CTCX et HWRF. Accord sur la trajectoire anticipée et sur un assez fort potentiel d'intensification. A CONSIDÉRER AVEC LE RECUL NÉCÉSSAIRE.