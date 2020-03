[Météo France] La tempête tropicale HEROLD nommée par la météo de Mada

➡️ Aujourd'huia adopté un déplacement lent et erratique. Mais à partir de samedi la trajectoire devrait s'établir progressivement vers l'Est Sud-Est puis le Sud-Est.➡️ L'intensité devrait selon une forte probabilité continuer à s'accroitre. Le stade de Forte Tempête tropicale est anticipé dans les prochaines 24heures et celui de Cyclone Tropical d'ici 36 heures. Ensuitea encore le potentiel pour atteindre le stade de Cyclone Intense au Nord des Iles Soeurs.➡️ Compte tenu de l'intensité et de la trajectoire prévues à l'heure actuelle il est évident que les habitants des Mascareignes au premier rang desquels ceux de MAURICE et de RODRIGUES doivent se tenir informés de l'évolution deau cours du weekend.➡️ Prochain bulletin samedi vers 6heures.➡️